Saranno posti in vendita da questa mattina i biglietti del big match tra Napoli e Inter del 12 febbraio allo stadio Maradona. Così riferisce l'edizione odierna del Mattino.

Il club di De Laurentiis ha attuato una politica di prezzi popolari per la sfida con l'Inter, per far sentire il cal0ore del pubblico vicino alla squadra.

Curve in vendita a 20 euro.

Distinti in vendita a 35 euro.

La capienza prevista sarà del 50% del totale, circa 27mila spettatori.