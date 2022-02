Continua la vendita dei biglietti di Napoli-Barcellona come riferisce l'edizione odierna del Mattino. Mancano più di venti giorni al match di Europa League, lo stadio presenterà un grande colpo d'occhio.

Dopo il boom delle prime ore ( circa 7 mila bigliatti il primo giorno) siamo attorno ai 13 mila spettatori. Per quella sera la capienza potrebbe aumentare, al momento però non ci sono indicazioni in tal senso.