Auriemma: "Addio Insigne, se tace è molto meglio: dicendo non è colpa mia..."

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A commentando l'addio di Insigne che ha scelto di andare al Toronto:

"Gira questo senso della colpa, ma la colpa non √® di nessuno. Insigne si sente responsabile di qualcosa che nessuno gli ha attribuito, davvero nessuno di fronte ad un‚Äôofferta di quel valore e per una scelta che forse avremmo fatto tutti. E‚Äô un momento delicato per lui, se tace √® molto meglio perch√© dicendo non √® colpa mia significa che sta dando la colpa ad altri e qualcuno pu√≤ anche riflettere e dire che forse non √® sua. Se dici non √® colpa mia dai la colpa al Napoli che la sua offerta l‚Äôha fatta ed in linea con i suoi nuovi parametri e non contro Insigne.‚ÄĚ