Notizie Serie A - Al 90' di Atalanta-Napoli si ferma Victor Osimhen per un mancamento dovuto da un colpo preso da un difensore avversario. Preoccupazione per i compagni che vedono uscire l'attaccante con la barella. Momento terribile per gli azzurri. Il calciatore andrà direttamente all'ospedale perchè ha perso i sensi.