Ammutinamento, sconto di 20 mila euro sulla multa per Maksimovic

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulla multa per Maksimovic, risalente al periodo del famoso ammutinamento.

Da 48.120 a 28.500 euro: uno “sconto” sullamulta che l’ex azzurroMaksimovic dovrà versare al Napoli per la rivolta del 5 novembre 2019, quando i calciatori si rifiutarono di tornare nel ritiro di Castel Volturno dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo. È la decisione adottata al termine dell’arbitrato che si è tenuto a Roma sotto la presidenza dell’avvocato Francesco Storace (arbitri per Makismovic l’avvocato Marcello de Luca Tamajo e per il Calcio Napoli l’avvocato Bruno Piacci). Nelle scorse settimane il collegio aveva ascoltato le testimonianze di De Laurentiis e del ds Giuntoli.