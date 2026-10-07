Alvino: "Napoli-Frosinone, c'è già una bella notizia. Lucca può partire dall'inizio"

Il Napoli si avvicina alla sfida di sabato sera contro il Frosinone in una situazione ancora condizionata dalle numerose assenze. L'infermeria continua a rappresentare un problema per Massimiliano Allegri, ma Carlo Alvino vede anche un motivo per guardare con fiducia al prossimo impegno degli azzurri.

Napoli-Frosinone, Alvino: Lucca può partire titolare

Nel corso del suo editoriale "Dillo ad Alvino", trasmesso su Teleclub Canale 77, il giornalista ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi anche sull'importanza del fattore Maradona. Lo stadio dovrebbe infatti andare verso il tutto esaurito: "Si va molto probabilmente verso il sold out e questa è una cosa buona e giusta. Il Napoli sta affrontando una pesante emergenza infortuni, ma fortunatamente la stabilità che trasmette Massimiliano Allegri permette di guardare ai prossimi impegni con un pizzico di realistico ottimismo".

L'ultimo stop di Antonio Vergara ha portato a undici gli infortuni stagionali. Una situazione che continua a limitare le possibilità di scelta dell'allenatore: "Ci sono Favasuli, Olivera, Anguissa e poi McTominay: siamo in attesa di capire quali risposte darà il test per l'idoneità. La situazione dell'infermeria resta molto complessa".

Con un calendario che prevede nove partite nell'arco di meno di un mese, la gestione della rosa sarà fondamentale. Allegri dovrà trovare nuove soluzioni senza lasciarsi condizionare dalle numerose assenze. Alvino sottolinea proprio questo aspetto: "Sarà obbligato a cercare soluzioni alternative, partita dopo partita".

Tra le possibili novità contro il Frosinone potrebbe esserci anche Lorenzo Lucca. L'attaccante è infatti candidato a una maglia dal primo minuto: "Si ipotizza anche un Lorenzo Lucca con la maglia da titolare dal primo minuto sabato contro il Frosinone".

Una possibile scelta che potrebbe offrire al tecnico una soluzione offensiva diversa e consentire a Lucca di sfruttare l'occasione dal primo minuto.