"Vieni a Napoli!": Allegri in tribuna a San Siro, i tifosi sognano il suo arrivo al posto di Ancelotti

Milan-Napoli è terminata 1-1, l'ennesima gara scialba e senza grinta giocata dal Napoli in questa stagione che sembra ormai destinata ad una lenta ed inesorabile discesa in classifica rispetto ai fasti degli ultimi anni. In tribuna allo stadio San Siro era presente anche Massimiliano Allegri, ex tecnico di Juventus e Milan che ha assistito alla partita.

Sui social tanti tifosi del Napoli hanno commentato il fatto che Allegri fosse in tribuna a guardare il Napoli, chiedendosi se ci fosse in questa stagione la possibilità di vedere Allegri sulla panchina del Napoli al posto di Ancelotti. Tanti i commenti a favore del tecnico toscano, con la sua presenza che per qualcuno era sintomo addirittura di un presagio per il futuro. Una situazione davvero impensabile fino a qualche mese fa.