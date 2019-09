Occasione per l'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga sul finale di gara. Lukaku si dispera e in commento nello studio di Sky Sport Capello commenta live "Ma è fuorigioco, col braccio!". Condò replica: "Ma il fuorigioco di braccio non vale", "Ah non vale?", replica l'ex allenatore...

Gaffe non da poco per un tecnico che è al commento dell'emittente satellitare.