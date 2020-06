Si è concluso il primo tempo tra Inter e Sassuolo con la squadra di casa che torna negli spogliatoi in vantaggio per 2-1. Dopo il gol in apertura di Caputo, nel finale di frazione ha trovato per due volte la via della rete la squadra di Conte, prima con il rigore trasformato da Lukaku e poi con l'incursione di Biraghi.