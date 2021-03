Al 34' il Napoli ha trovato il raddoppio con Dries Mertens: centesimo gol in Serie A per il belga, che ha battuto Pau Lopez di testa dopo una straordinaria azione. La inizia Lorenzo Insigne che apre e cambia gioco per Politano che appoggia di testa per Dries: il belga tutto solo non deve far altro che, con un colpo di testa, appoggiarla in rete. 8avo gol in carriera alla Roma.