'SpaccaNapoli', presentazione del gioco da tavolo dedicato al Napoli e a Napoli con Schwoch

Mercoledì 14 dicembre ore 19.30 si terrà la presentazione ufficiale di "SpaccaNapoli - una storia azzurra", il nuovo gioco di carte dedicato alla storia della squadra partenopea, ideato dai Fourfant, gruppo di cui fanno parte anche i creatori de La Mossa del Comandante.

La serata si terrà presso Bicycle House in Galleria Principe di Napoli e sarà condotta da Emanuela Castelli, interverranno il giornalista e scrittore Maurizio Zaccone, il giornalista di Cronache di Napoli Antonello Auletta, i ragazzi de La Napoli bene, inoltre sarà presente un ospite davvero speciale, Stefan Schwoch.

"SpaccaNapoli - una storia azzurra" è un gioco di 110 carte ispirato e dedicato alla storia della nostra meravigliosa squadra.

Le carte sono state realizzate con illustrazioni a mano e grafiche originali che omaggiano i calciatori simbolo, i mister e gli avvenimenti più rappresentativi e iconici dall'anno della fondazione del Napoli, 1926 ad oggi.

Scopo del gioco è quello di vincere la partita realizzando 5 goal (o 3 Gold Goal dedicati a Diego) in una sfida tra attaccanti, difensori, istigazioni, ribattute, mister, salvataggi all'ultimo secondo e imprevisti di ogni genere!

Ma SpaccaNapoli è anche un racconto, perché attraverso le carte si può narrare "una storia azzurra", la storia e la passione di una città, di un popolo intero, da tramandare alle nuove generazioni.

"SpaccaNapoli" inoltre è un gioco senza scopo di lucro, con i proventi infatti si andrà a sostenere l'associazione Centro Paradiso con l'obiettivo di riqualificare il Centro Paradiso per riaprirlo finalmente alla città.