UFFICIALE - Napoli Basket, è già finita con Pargo: rescissione consensuale per l'ex Nba

Dopo poco più di 2 mesi l'avventura napoletana del cestita ex Nba Jeremy Pargo è già finita. Lo statunitense non ha dato l'apporto sperato dalla Gevi Napoli Basket e in accordo con con lo stesso giocatore si è deciso di porre fine al suo contratto. Questo il cominucato ufficiale del club napoletano:

"Si è concluso il rapporto tra la Gevi Napoli Basket e Jeremy Pargo. La società napoletana, ed il play/guardia statunitense hanno consensualmente rescisso il rapporto dopo tre mesi. La Gevi Napoli Basket nel ringraziare Pargo per l'impegno profuso durante l'arco di permanenza a Napoli, gli augura le migliori fortune personali e professionali".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli