UFFICIALE - Napoli Basket, esordio a Sassari: prime 5 giornate da brividi con Milano e Bologna a PalaBarbuto

Ultime notizie. E' stato sorteggiato il calendario della Lega Basket per il campionato di Serie A 2023/24. La Gevi Napoli Basket esordirà il 1 ottobre a Sassari, proseguendo poi con l'esordio stagionale al Pala Barbuto una settimana dopo contro i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano.

Prime cinque gare da fuoco per la squadra di Milicic, che affronterà Brescia in trasferta alla terza e successivamente Brindisi e la Virtus Bologna in casa. Il derby contro Scafati è invece in programma il 17 dicembre al Pala Mangano, mentre la sfida di ritorno è fissata come l'ultima di campionato per il 5 maggio a Napoli.

In allegato il calendario di andata e ritorno del Napoli Basket