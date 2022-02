UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, rinviata la gara con la Vanoli Cremona

La Gevi Napoli Basket comunica che la LBA, data la sussistenza di un numero di atleti positivi al Covid 19 superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti, ha rinviato la gara con la Vanoli Basket Cremona valido per la 20 giornata del campionato di Serie A Unipolsai, prevista per domenica 13 febbraio 2022. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.

Gevi Napoli Basket, la situazione Covid

Nei giorni scorsi la Gevi Napoli Basket aveva comunicato che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli programmati a seguito dei casi di positività riscontrati durante la scorsa settimana, era emersa la positività al Covid-19 di altri quattro componenti del gruppo squadra. I tesserati sono già stati messi in isolamento.

Ultime notizie Napoli

Sempre nell'ambito degli stessi controlli, due componenti del gruppo squadra, risultati positivi nella scorsa settimana, erano negativi al tampone. La Gevi Napoli Basket aveva programmato, per questi giorni, un ulteriore giro di tamponi di controllo per il gruppo squadra.