Stasera Gevi Napoli Basket-Banco di Sardegna Sassari, Buscaglia: "Conta solo la vittoria"

Terzultima giornata di campionato per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nel posticipo del ventottesimo turno di Serie A, il Banco di Sardegna Sassari.

Il match si giocherà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 20:45.

Elevateur SRL sarà il match sponsor della gara Gevi Napoli Basket- Banco di Sardegna Sassari. L’azienda, da anni partner del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Gli azzurri, dopo le ultime tre sconfitte, sono attesi da un match di fondamentale importanza in vista del finale di campionato. La formazione di Coach Buscaglia, al terzultimo posto a quota venti punti, cerca punti decisivi in chiave salvezza.

Il Banco di Sardegna Sassari, tra le formazioni protagoniste degli ultimi anni della pallacanestro italiana, nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo turno in casa con Venezia, è in piena corsa playoff, occupando il sesto posto a 26 punti in coabitazione con Trieste e Reggio Emilia.

Tra gli ex della gara, oltre Piero Bucchi, che ha allenato a Napoli per ben 4 stagioni, nella Dinamo gioca Massimo Chessa. La guardia sassarese ha infatti giocato con la squadra partenopea nella stagione 2019-2020 in Serie A2, campionato interrotto a causa dell’emergenza Covid.

Nella gara d’andata, disputata al PalaSerradimigni di Sassari lo scorso 21 novembre, successo della Gevi sulla Dinamo per 75-74. McDuffie e Rich furono i migliori realizzatori della partita con 15 punti a testa.

Arbitreranno l’incontro Michele Rossi (Anghiari), Valerio Grigioni (Roma), Alessandro Nicolini (Bagheria).

Gevi Napoli Basket- Banco di Sardegna Sassari, le dichiarazioni del Coach Buscaglia

"Abbiamo un solo obiettivo, vincere la partita. Servono assolutamente punti per la salvezza, davanti al nostro pubblico. A tre giornate dalla fine conta solo il successo. Abbiamo bisogno di unione e compattezza per andare oltre i nostri limiti"

Biglietti Gevi Napoli Basket- Banco di Sardegna Sassari

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara del PalaBarbuto.

In occasione della sfida con il Banco di Sardegna Sassari, al fine di agevolare i tanti tifosi azzurri ad accorrere al PalaBarbuto, la società ha promosso prezzi popolari e l’iniziativa dedicata agli “Amici” degli abbonati.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito https://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 18:00.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara con il Banco di Sardegna Sassari:

Tribuna Centrale : Euro 15

Tribuna Laterale : Euro 10

Curva/Gradinata : Euro 5

Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2.

Dove vedere in tv Gevi Napoli Basket- Banco di Sardegna Sassari

La Gara Gevi Napoli Basket- Banco di Sardegna Sassari sarà trasmessa in diretta su Raisport ed in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale.

