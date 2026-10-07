Napoli Basketball, Seljaas: "È una bella vittoria e un ottimo punto di partenza su cui costruire! Dobbiamo continuare a imparare e a crescere nel corso della stagione"

Grande prova del Napoli Basketball nella seconda giornata di BKT EuroCup. Gli uomini di coach Repesa dominano in Montenegro e si impongono con autorità sul più quotato Buducnost Podgorica, battuto 93-75 con la seconda vittoria in altrettante gare nel Gruppo C: protagonista Zachary Seljaas con 23 punti e 7 rimbalzi, affiancato da Marco Spissu, autore di 8 punti e 11 assist, per una squadra in grande spolvero e perfettamente oliata. In doppia cifra anche White, con 17 punti, Dowtin Jr. e Petrucelli.

Dopo aver battuto i campioni in carica del Bourg (84-76) all'esordio in EuroCup, Napoli ha preso il comando della gara nel primo quarto, portandosi sul 15-25 grazie a un parziale di 2-14 alla Moraca Sports Hall, senza più voltarsi indietro. 8 triple su 13 tentativi nel solo primo tempo e chiudendo la partita con un totale di 38 rimbalzi e 24 assist. Yogi Ferrell ha guidato il Buducnost con 19 punti, ma la formazione montenegrina è apparsa sottotono in un match a senso unico.

“È una bella vittoria e un ottimo punto di partenza su cui costruire”, ha dichiarato Zach Seljaas nel post-partita “Dobbiamo continuare a imparare e a crescere nel corso della stagione; abbiamo battuto una buona squadra e dobbiamo assicurarci che ogni partita sia frutto di un lavoro di squadra”.

Buducnost Podgorica-Napoli Basketball 75-93 (19-25; 33-54; 51-75)