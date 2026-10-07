Napoli Basketball, Seljaas: "È una bella vittoria e un ottimo punto di partenza su cui costruire! Dobbiamo continuare a imparare e a crescere nel corso della stagione"
Grande prova del Napoli Basketball nella seconda giornata di BKT EuroCup. Gli uomini di coach Repesa dominano in Montenegro e si impongono con autorità sul più quotato Buducnost Podgorica, battuto 93-75 con la seconda vittoria in altrettante gare nel Gruppo C: protagonista Zachary Seljaas con 23 punti e 7 rimbalzi, affiancato da Marco Spissu, autore di 8 punti e 11 assist, per una squadra in grande spolvero e perfettamente oliata. In doppia cifra anche White, con 17 punti, Dowtin Jr. e Petrucelli.
Dopo aver battuto i campioni in carica del Bourg (84-76) all'esordio in EuroCup, Napoli ha preso il comando della gara nel primo quarto, portandosi sul 15-25 grazie a un parziale di 2-14 alla Moraca Sports Hall, senza più voltarsi indietro. 8 triple su 13 tentativi nel solo primo tempo e chiudendo la partita con un totale di 38 rimbalzi e 24 assist. Yogi Ferrell ha guidato il Buducnost con 19 punti, ma la formazione montenegrina è apparsa sottotono in un match a senso unico.
“È una bella vittoria e un ottimo punto di partenza su cui costruire”, ha dichiarato Zach Seljaas nel post-partita “Dobbiamo continuare a imparare e a crescere nel corso della stagione; abbiamo battuto una buona squadra e dobbiamo assicurarci che ogni partita sia frutto di un lavoro di squadra”.
Buducnost Podgorica-Napoli Basketball 75-93 (19-25; 33-54; 51-75)
- Buducnost Podgorica: Smith 10 (5/10), Shayok 10 (3/4, 0/2), Hadzibegovic (0/2, 0/1), Molinar 4 (1/5, 0/1), Ferrell 19 (3/6, 3/5), Jovanovic 3 (1/3 da tre), Morgan 3 (0/1, 1/3), Boutsiele 2 (1/2), Dordevic 10 (5/6), Kovliar 10 (1/3, 1/4), Bouteille 4 (2(6, 0/3). N.e.: Slavkovic. All. Zakelj
- Napoli: Spissu 8 (1/1, 2/4), Seljaas 23 (5/7, 4/8), Dowtin jr 12 (5/5, 0/1), Faggian 6 (0/1, 2/3), Petrucelli 11 (3/9, 1/2), Sankare 2 (1/1), White 17 (5/7, 1/2), Brown 8 (1/1, 2/3), Jakimowski (0/2, 0/1), Tarczewski, Caruso 6 (2/2). All.: Repesa.
- ARBITRI: Shemmesh, Manuel, Akkusoglu
- NOTE - Totale tiri: Buducnost: 27/67 (6/22 da tre), Napoli: 35/60 (12/24 da tre). Tiri liberi: Buducnost: 15/18, Napoli: 11/23. Rimbalzi: Buducnost:12o, 21d (Smith: 6), Napoli: 9o, 29d (Seljaas: 7).