Napoli Basketball ancora vittorioso in Eurocup, 75-93 in Montenegro contro il Buducnost e primo posto nel girone!

Grande prova del Napoli Basketball nella seconda giornata di BKT EuroCup. Gli uomini di coach Repesa dominano in Montenegro e si impongono con autorità sul più quotato Buducnost Podgorica, battuto 93-75 con la seconda vittoria in altrettante gare nel Gruppo C: protagonista Zachary Seljaas con 23 punti e 7 rimbalzi, affiancato da Marco Spissu, autore di 8 punti e 11 assist, per una squadra in grande spolvero e perfettamente oliata. In doppia cifra anche White, con 17 punti, Dowtin Jr. e Petrucelli.

Dopo aver battuto i campioni in carica del Bourg (84-76) all'esordio in EuroCup, Napoli ha preso il comando della gara nel primo quarto, portandosi sul 15-25 grazie a un parziale di 2-14 alla Moraca Sports Hall, senza più voltarsi indietro. 8 triple su 13 tentativi nel solo primo tempo e chiudendo la partita con un totale di 38 rimbalzi e 24 assist. Yogi Ferrell ha guidato il Buducnost con 19 punti, ma la formazione montenegrina è apparsa sottotono in un match a senso unico.

Avvio di partita equilibrato, con la formazione montenegrina che si porta sull’8-4 grazie a Molinar. La reazione del Napoli è immediata e Seljaas e Caruso riportano gli azzurri avanti. Arrivano le triple di Faggian e White, mentre Sankare va a segno con una schiacciata servita da un preciso assist di Spissu. Nel finale del primo quarto il Buducnost riduce lo svantaggio dopo il Flagrant commesso da Brown, con Napoli avanti 25-19 al primo intervallo.

Nel secondo periodo gli azzurri cambiano marcia e costruiscono un importante allungo grazie soprattutto alle triple di Brown e Seljaas. I padroni di casa provano a rispondere con Shayok e Djordjevic, ma Petrucelli e Dowtin Jr. continuano a trovare la via del canestro. Morgan cerca di mantenere il Buducnost in partita, ma nel finale arrivano altri canestri di Spissu e Petrucelli che consentono al Napoli di andare negli spogliatoi sul 53-33.

Al rientro in campo i montenegrini tentano di riaprire la sfida affidandosi a Ferrell, ma gli azzurri rispondono ancora con Petrucelli e Seljaas, mantenendo un margine rassicurante. Spissu confeziona l’ennesimo assist della sua serata, trasformato in una spettacolare schiacciata da White per il 68-45, che spinge il Buducnost a chiamare timeout. Nel finale del periodo le percentuali calano: Dowtin Jr. segna dalla media, mentre Bouteille e Djordjevic fissano il punteggio sul 75-51 al termine del terzo quarto.

Negli ultimi dieci minuti il Napoli controlla il vantaggio e respinge i tentativi di rimonta dei padroni di casa, capaci di tornare fino al -15. Gli azzurri, però, reagiscono nel momento decisivo e chiudono definitivamente la partita grazie a Seljaas e allo spettacolare alley-oop confezionato da Spissu per White. Nel finale arriva anche la tripla di Faggian, che stabilisce il definitivo 93-75.

Dichiarazione Jasmin Repesa:

"È stata una grande vittoria per noi, forse più facile di quello che potessi aspettarmi, ma sono cose che succedono ad inizio stagione. Abbiamo preparato la partita molto bene, il primo obiettivo era il controllo dei rimbalzi difensivi. Loro sono una squadra più alta di noi e sotto canestro più forte. Quando abbiamo iniziato a gestire i rimbalzi siamo riusciti a correre in campo aperto, trovando canestri facili, trovando fiducia. La differenza è stata qui. Ora dobbiamo dimenticare questa partita e pensare alla prossima. Giochiamo ogni tre giorni e non abbiamo ancora l’esperienza per affrontare partite cosi ravvicinate."

Il Napoli Basketball tornerà in campo domenica 11 ottobre alle ore 17:00 sul campo della Pallacanestro Cantù. In attesa del recupero di Jahmi'us Ramsey e Leonardo Toté, che tra Cantù e Milano - molto più probabile per quest'ultimo match il 18 ottobre - potrebbero tornare a disposizione.

“Vogliamo costruire una tradizione cestistica in una città pazza per il calcio”, ha dichiarato l’allenatore Jasmin Repesa nella conferenza stampa post-partita.

“Non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo, dato che è solo una partita, anche se abbiamo giocato bene puntando su una corsa instancabile. Siamo una squadra nuova e non sappiamo ancora esattamente quale sia il nostro reale valore; per questo mi aspetto che i miei giocatori agiscano come un vero gruppo, mettendo in campo un’energia superiore a quella di tutte le nostre avversarie. La cosa più importante, in questa fase iniziale della stagione, è trovare la giusta chimica; dobbiamo affrontare una partita alla volta. La squadra è coesa in entrambe le fasi di gioco e dobbiamo sempre mettere in campo energia e fisicità”

“È una bella vittoria e un ottimo punto di partenza su cui costruire”, ha detto Seljaas. “Dobbiamo continuare a imparare e a crescere nel corso della stagione; abbiamo battuto una buona squadra e dobbiamo assicurarci che ogni partita sia frutto di un lavoro di squadra”.