Impresa Napoli Basket, vola in finale di Coppa Italia!

Il Napoli Basket vola in finale di Coppa Italia! Battuta Reggio Emilia ai supplementari 87 a 78! Dopo aver inseguito tutta la partita stando sotto nel risultato, la Gevi Napoli rimonta all'ultimo quarto e arriva sul risultato di 73 a 73 all'ultimo secondo avendo anche la palla per il sorpasso. Nulla di fatto, si va all'overtime. E' qui che Napoli schianta la Reggiana e vince la semifinale. Ora la squadra partenopea affronterà l'Olimpia Milano in una gara storica dall'Inalpi Arena di Torino. La finale è prevista per domenica 18 febbraio alle ore 17:45.