Gevi Napoli seconda in classifica, coach Milicic parla dei napoletani in conferenza stampa! | VIDEO

Meritato e sofferto successo della Generazione Vincente Napoli Basket nell'anticipo della settima giornata di Serie A. La squadra di coach Milicic con un finale di gara incandescente, vince la quinta gara della stagione superando l'Openjobmetis Varese, e raggiunge quota 10 punti in classifica.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

"Congratulazione a Varese che ha giocato un'ottima gara, ma siamo stati noi a metterli in fiducia consentendo loro di giocare come volevano. Nell'intervallo abbiamo migliorato i rimbalzi, e la difesa costringendo Varese a perdere molti palle che ci hanno rimesso in partita. Abbiamo giocato tatticamente in maniera non intelligente. Siamo molto felici della vittoria davvero molto importante per noi, e sarà una grande lezione dalla quale trarremo un grande insegnamento. C'è stata una grande energia da parte del nostro pubblico, un vero e proprio sesto uomo in campo, ma possiamo ancora fare di più con tutta la famiglia del Napoli Basket. Queste partite non sono mai finite. L'energia c'è stata, ma è mancata la concentrazione mentale per gestire i momenti tattici della gara. Pullen è un giocatore che cambia le partite. Noi ci aspettiamo questo tipo di partite da lui, lo abbiamo voluto per questo. Siamo davvero orgogliosi di quello che stiamo facendo, ed è per questo che chiedo sempre il supporto dei nostri tifosi."