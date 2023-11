Gevi Napoli Basket, Zubcic: "Treviso non aveva nulla da perdere, vinto la partita in difesa! Siamo felici anche per i nostri splendidi tifosi"

Notizie Basket - Splendida e sofferta affermazione della Generazione Vincente Napoli Basket nella ottava giornata di Serie A. La squadra di coach Milicic vince la terza gara consecutiva in campionato superando in trasferta la Nutribullet Treviso. La Generazione Vincente Napoli Basket raccoglie così la sesta vittoria in campionato, raggiungendo quota 12 punti in classifica.

Dichiarazione di Tomislav Zubcic:

"Treviso non aveva più nulla da perdere. Noi abbiamo vinto la partita in difesa. Siamo davvero felici per questo successo anche per i nostri splendidi tifosi"

Nutribullet Treviso - Generazione Vincente Napoli Basket 76-79 (14-24, 19-18, 28-14, 15-23), (14-24, 33-42, 61-56)

NUTRIBULLET TREVISO: Bowman 9 (1/4, 1/7; 1 r), Booker 11 (2/3, 2/9; 2 r), Zanelli 4 (1/1, 0/3; 3 r), Harrison 16 (4/7, 1/7; 6 r), Faggian 4 (2/2, 0/1; 1 r), Young 0 (0/1, 0/1; 3 r), Mezzanotte 20 (4/6, 3/5; 9 r), Allen 3 (1/3, 0/1; 7 r), Camara 3 (1/2; 1 r), Paulicap 6 (2/3). Ne Iacopini e Scandiuzzi All. Vitucci

GEVI NAPOLI: Pullen 19 (0/5, 4/7; 1 r), Zubcic 18 (2/5, 4/7; 8 r), Ennis 10 (5/11, 0/1; 5 r), Jaworski 8 (2/5 da tre; 2 r), De Nicolao, Owens 6 (2/4, 5 r), Sokolowski 11 (3/8, 1/6; 13 r), Lever 7 (2/3, 1/3; 1 r), Mabor, Ebeling 0 (0/1). Ne Sinagra e Bamba. All. Milicic

ARBITRI : Attard, Paglialunga e Bartolomeo

NOTE - Tiri liberi Treviso 19/28, Napoli 15/16. Percentuali al tiro: Treviso 25/66 (7/34, 12 ro, 29 rd), Napoli 26/66 (12/29 da tre,9 ro, 30 rd).