Gevi Napoli Basket, Pullen: "Non abbiamo mai mollato! La vittoria è merito di tutta la squadra, non solo mio"

Meritato e sofferto successo della Generazione Vincente Napoli Basket nell'anticipo della settima giornata di Serie A. La squadra di coach Milicic con un finale di gara incandescente, vince la quinta gara della stagione superando l'Openjobmetis Varese, e raggiunge quota 10 punti in classifica.

Dichiarazione di Jacob Pullen:

"Non abbiamo mai mollato. Siamo davvero felici per i nostri tifosi. È stato un grande lavoro di squadra. La vittoria è merito di tutta la squadra, non soltanto il mio"