Gevi Napoli Basket, presentata la campagna abbonamenti: i prezzi. Ipotesi nuovo sponsor tecnico | FOTO

“Ricomincio da te”, dal 1 luglio in poi. Lo slogan della campagna abbonamenti per la nuova stagione della Gevi Napoli Basket è un invito ai tifosi per riempire di nuovo le tribune del PalaBarbuto in vista della stagione 2022-2023. Dopo la salvezza da neopromossa conquistata alla penultima giornata, la società presieduta da Federico Grassi si ripresenta ai nastri di partenza della stagione con le più buone intenzioni.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Campagna Abbonamenti Gevi Napoli Basket

La campagna avrà inizio dal primo luglio e fino al 20 vedrà prezzi ribassati rispetto a quelli dello scorso anno (150 euro Curva e Gradinata, 220 tribuna laterale, 330 tribuna centrale, 450 tribuna centralissima, 900 parterre campo; poi si salirà a 170, 240, 360, 540, 1000). “Mi aspetto che Napoli possa rispondere e raddoppiare gli abbonati dello scorso anno, da 300 a 600. Abbiamo fatto il massimo per venire incontro ai tifosi, in B nel 2018 ne avevamo 250: la nostra è una chiamata per averli accanto a noi”, la speranza del presidente Grassi.

I biglietti singoli per il campionato avranno lo stesso prezzo per tredici partite su quindici (da 14 a 80 euro), con l’esclusione dei due match contro le due italiane di Eurolega: contro Milano e Virtus Bologna si salirà dai 20 euro della curva ai 100 euro del parterre campo. Il motivo? L’appeal della gara e la possibilità di aumentare l’ingresso economico del ticketing in società. Confermati i tagliandi ridotti per Under 14 e Over 65 (Under 6 gratis), la Gevi avvicinerà le 260 società sportive del territorio riservando 200 posti in gradinata (“Ci piacerebbe invitarle, per far vedere una partita dal vivo ai ragazzi”).

Abbonamenti Gevi Napoli Basket, i prezzi dall'1 al 20 luglio e per i vecchi abbonati

Tribuna Centralissima : 450 Euro, Ridotto 300 Euro

Tribuna Centrale : 330 Euro, Ridotto 200 Euro

Tribuna Laterale : 220 Euro, Ridotto 160 Euro

Curva : 150 Euro, Ridotto 100 Euro

Abbonamenti Gevi Napoli Basket, i prezzi per i nuovi abbonati dal 21 luglio

Tribuna Centralissima : 540 Euro, Ridotto 360 Euro

Tribuna Centrale : 360 Euro, Ridotto 240 Euro

Tribuna Laterale : 240 Euro, Ridotto 180 Euro

Curva : 170 Euro, Ridotto 120 Euro

Gevi Napoli Basket, gli obiettivi ed il mercato

Esaurito il discorso abbonamenti, il focus del presidente Grassi si è spostato sulla stagione appena conclusa e su quella che inizierà con coach Maurizio Buscaglia in panchina. Sostituito, per il mese di agosto, dal suo nuovo vice Cesare Pancotto visti gli impegni dell’head coach con la nazionale dell’Olanda: “Un big per infiammare la piazza? Non abbiamo il budget, ma faremo una squadra solida che possa darci soddisfazioni e possa permettere a Napoli di sognare. Poi per carità l’obiettivo resta la salvezza”. I primi due colpi sono i playmaker David Michineau e Jordan Howard, a conferma dell’indicazione nel costruire un roster con sei stranieri (già firmati Parks, Michineau e Howard) e sei italiani (già contrattualizzati Uglietti e Zerini, è stato fatto un tentativo con Raphael Gaspardo di Brindisi): “Quest’anno avremo un ds che ragiona con la testa sua e non è imboccato nelle decisioni. Non andremo per forza sugli over 35, avremo un mercato più tonico”, la frecciatina di Grassi, nemmeno così velata, al mercato dello scorso anno targato Sacripanti.

Nuovo sponsor tecnico alla Gevi Napoli?

Da capire, nei prossimi giorni, il contributo dello sponsor in aggiunta a quello dei soci Grassi-Tavassi-Amoroso: “Molti stanno aspettando se ci sarà credito d’imposta in loro favore per invogliarli all’investimento. Nuovi sponsor di maglia? Mancano le firme sui contratti ma ci potrebbe essere qualche novità nei prossimi giorni. Se succedesse, avremmo altro lustro per la società a prescindere dalle cifre”. Non è escluso un cambio dal punto di vista dello sponsor tecnico, da qui a fine mese.

