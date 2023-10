Gevi Napoli Basket, Milicic: "Amo le sfide, qui è il massimo! Un giocatore può sempre migliorare, anche Pullen e Zubcic. Prima la salvezza, poi..."

Igor Milicic, coach della Gevi Napoli Basket, ai taccuini di Tuttosport analizza il suo inizio di stagione in azzurro.

Milicic, come ha scelto Napoli?

«Mi ha chiamato il gm Pedro Llompart. E mi ha proposto un progetto pluriennale. Il primo nella mia carriera da coach. Anche dove ero stato 5 anni, era per rinnovi stagionali. L’idea di lavorare in una grande organizzazione, ambiziosa come me, programmare un percorso di crescita con obiettivi è la sfidao In Polonia potevo solo rivincere, amo le sfide, dopo la Turchia qui è il massimo»

E quali sono i progetti?

«Salvarsi, con tranquillità, poi puntare ai playoff e successivamente all’Europa. Non è obbligatorio tutto in una notte, non c’è grande pressione. Se si arriva prima, meglio»

A Napoli avete creato una squadra di struttura fisica europea, una miscela di campioni esperti come Zubic, Pullen, anche Ennis, Sokolowski, con altri emergenti.

«Forse l’idea di una squadra diversa dalla norma italiana, ha inciso sulla mia chiamata, non so. C’è bisogno di esperienza in una squadra, ma il primo aspetto è che ci sia il desiderio di giocare in difesa. E poi, stare bene assieme e passarsi la palla. Certo, servono abilità e struttura fisica. Abbiamo parlato e cercato i giocatori adatti, secondo il budget»

La descrivono come grande lavoratore, che ogni giorno punta anche sul lavoro individuale dei giocatori.

«Un giocatore può sempre migliorare, anche con Pullen e Zubcic lo facciamo. Poi ho visto giovani che ne avevano bisogno, il lavoro individuale su fondamentali e fisico e imprescindibile»