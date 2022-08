Gevi Napoli Basket, Luema main sponsor per il 2022-2023. Grassi: "Ci consentirà di investire nei prossimi anni"

La S.S.Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Luema, che sarà Main sponsor per la prossima stagione 2022-2023.

“Pensa globale, agisci locale”: una filosofia che unisce la società che si occupa di spedizioni internazionali in tutto il mondo, e quella del Napoli Basket, che vuole portare i colori della città il più in alto possibile.

L'accordo prevede la presenza del marchio Luema sulle divise della squadra, nelle attività di advertising, e comunicazione della società. Un compagno di viaggio di spessore internazionale che sarà al fianco del club nella sua seconda stagione consecutiva sul più importante palcoscenico della pallacanestro italiana.

Luema è un punto di riferimento nel campo delle spedizioni internazionali e della consulenza doganale. Aiuta i suoi clienti a sviluppare progetti capaci di raggiungere tutto il pianeta, con particolare attenzione a far conoscere le realtà campane sui mercati più lontani e redditizi, promuovendo i B2B (business-to-business) tra le aziende locali e quelle estere.

Un'azienda, nata il 31 luglio 2008, ma con alle spalle vent’anni di esperienza, che sin dall'inizio ha vissuto una crescita costante, garantendo la massima affidabilità e le migliori soluzioni ai propri clienti. Sicurezza, coraggio, originalità, competenza, voglia di crescere: valori che si sposano perfettamente con il percorso del Napoli Basket.

Dall'Asia agli Stati Uniti, dal Canada all'Africa e fino al Sud America. Luema non conosce confini e allo stesso tempo vive intensamente il rapporto col territorio, come testimoniano gli accordi stipulati di recente con la Regione Campania e con il gruppo Sines per lo sviluppo delle eccellenze campane in giro per il mondo. In questo solco si inserisce la collaborazione con la società del presidente Federico Grassi, per costruire insieme, con entusiasmo, nuove opportunità senza porre limiti alle ambizioni.

"Seguiamo da sempre la cavalcata del Napoli Basket - dichiara il Ceo di Luema, Guglielmo D'Arcangelo - E' stata una gioia enorme vedere tornare i colori azzurri prima in A2 e poi nel massimo campionato. Abbiamo deciso di avviare questa partnership per dare il nostro contributo affinché possano essere raggiunti nuovi importanti traguardi. Siamo orgogliosi di vedere il nostro marchio sulle maglie del Napoli Basket e certi che questo percorso insieme ci aiuterà a crescere ulteriormente. Napoli e Luema sono davvero un connubio perfetto"

