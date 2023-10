Gevi Napoli Basket, Llompart: "Milicic convinto in 24 ore, abbiamo uno dei 5 budget più bassi del campionato! Ora è difficile dire ai tifosi 'calmi, la stagione è appena iniziata'...""

Ultime notizie Napoli - Pedro Llompart, responsabile dell’area tecnico sportiva della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato un’intervista a Encestando.

Hai avuto una carriera davvero lunga, sei andato in pensione all'età di 40 anni, qualcosa che probabilmente non potevi nemmeno immaginare quando avevi iniziato.

“Mi sento molto orgoglioso di aver giocato 22 stagioni, quando invecchi sai che la fine è vicina anche se vorresti continuare a giocare. Ho sempre avuto chiaro che volevo rimanere legato al basket in un modo o nell’altro, ma avevo bisogno di sapere come fare. La scorsa stagione mi occupavo della mia attività professionale e familiare, poi facevo allenamento tecnico con alcuni giocatori che mi hanno chiamato, con il progetto basket Benidorm, l'UCAM Murcia mi ha chiamato per un programma tecnico con le squadre giovanili... A giugno ho Il nuovo amministratore delegato di Napoli mi ha contattato, voleva un responsabile di tutta l'area sportiva del club, della prima squadra e delle giovanili. Mi ha detto che credeva che il punto di vista e il modo di lavorare nei club spagnoli fosse molto buono, che mi conosceva come giocatore, che potevo inserirmi nel nuovo progetto che stavano avviando a Napoli... Sinceramente non me lo aspettavo, quindi gli ho detto di darmi un po' di tempo, che dovevo pensarci, soprattutto perché avrei trasferito di nuovo mia moglie e i miei due figli, che ora sono più grandi. E fu mia moglie a dirmi subito 'ma a cosa devi pensare, è una grande opportunità '. Allora ho risposto di sì e tutto è andato molto velocemente e gli ho solo chiesto un po' le condizioni visto che dovevo trasferirmi con la famiglia. Mi ha detto che lui aveva un contratto di due anni più uno e che il mio sarebbe stato identico, quindi stiamo facendo un progetto. Questa prima stagione serve per ottenere la permanenza, migliorare la prossima e poi il nostro terzo anno sarà confermato e potremo continuare a guardare in alto, provare a giocare in una competizione europea…”

A parte la questione familiare, avevi qualche dubbio sulla tua preparazione? Se forse fosse troppo presto per te per assumere un ruolo del genere dieci mesi dopo aver smesso di essere un giocatore.

“No, ero pronto. Gioco da tanti anni, ho imparato tanto dai miei compagni, dai miei allenatori, che sono stati bravissimi, dai grandi direttori sportivi che ho avuto. Inoltre, ho gestito le mie attività e quelle di famiglia e anche lì si impara molto. C’erano quindi circostanze molto particolari per affrontare una sfida di questa portata. Con il sostegno della mia famiglia, dell’amministratore delegato e di tutto il Napoli è stato facile dire sì. Quando sono arrivato qui e ho visto tutto quello che c'era da fare, perché ovviamente la mia assunzione è stata molto rapida e non ho avuto il tempo di approfondire la situazione del club, è stato allora che ho visto tutto quello che c'era da fare essere fatto. Il budget è quello che è, non è alto e non avevamo né un allenatore né una prima squadra. Mi hanno detto che avevo la libertà di fare gli ingaggi, l'allenatore e che, dopo tutto quello che avevo avuto a che fare con la prima squadra, di cominciare ad organizzare tutto quello che riguardava le categorie inferiori. Ho cercato un allenatore, ne ho valutati diversi e ho optato per Igor Milicic, allenatore della Polonia, mi piaceva come giocava nell'Eurobasket, era al Besiktas da qualche mese, sapevo che non sarebbe rimasto lì e ho pensato parlato con lui. Gli ho detto che pensavo potesse lavorare bene con me, che non sarei stato il tipico direttore sportivo, che volevo essere coinvolto nella vita quotidiana della squadra, che si dovrebbe lavorare in un certo modo: sono sicuro che ad un certo punto ci scontreremo, ti parlerò di basket, ma ti sosterrò anche al massimo. Che gli avrei fatto lo stesso contratto due più uno che avevo io e che ero convinto che avremmo potuto fare un bel progetto insieme. Nel giro di 24 ore ha detto di sì e abbiamo iniziato a realizzare il modello. Con il nostro budget e la nostra idea per il basket, cerchiamo giocatori molto complementari e la maggior parte di loro potrebbe ricoprire due o anche tre ruoli. Siamo a nostro agio con la rosa che abbiamo formato e contenti di ciò che abbiamo iniziato a costruire”

Che budget gestisci?

“La società non lo rende pubblico perché è una decisione presa e devo rispettarla, ma diciamo che in Italia siamo uno dei cinque budget più bassi e lo saremmo anche nell'ACB. Bisogna anche tenere conto che il 40 per cento dei soldi è dedicato al personale, il resto va alla struttura del club, alla cava, ai viaggi e altro ancora, ad esempio si spendono molti soldi per questioni di sicurezza, più che in Spagna. In Italia è opinione comune che la struttura sia importante e si investa sul personale e su buoni formatori per il sistema giovanile”

La tua giornata lavorativa è molto lunga e intensa, molte persone e decisioni dipendono da te. Ti stai divertendo o non hai nemmeno tempo per quello?

“È difficile essere onesti, quello che sento è che sono molto responsabile del mio lavoro. Ma mi è piaciuto molto formare la squadra, tutto il tempo a guardare il basket, a parlare di basket, a discutere di basket... Adesso che stiamo già giocando il campionato c'è molta tensione perché il campionato italiano è molto duro e equilibrato, tranne a priori entrambe le squadre di Eurolega, che moltiplicano di molte volte il budget delle altre. Ma è una bella tensione, come quando giocavo io, la pressione di fare bene ed essere felice di quello che hai fatto in campo e di quello che la tua squadra ha ottenuto. Forse la differenza è che adesso c’è una tensione diversa, quando giocavo mi identificavo molto con il mio allenatore e con la mia società ma c’erano cose che mi sfuggivano o erano fuori dalla mia portata. Ora, nella mia posizione attuale, sono consapevole di tutto ciò che muove un club, di tutte le decisioni che devono essere prese, di tutte le cose che influenzano la vita quotidiana di un club, di ciò che i dipartimenti marketing e finanziario lavorare, il direttore generale, ecc., ma questo è lo sport, perché la società faccia bene la prima squadra deve raggiungere i suoi obiettivi”

Nei tuoi ultimi anni da professionista, ti era chiaro che volevi giocare a basket ma non come allenatore di alto livello?

“Mi sono piaciuti molto quei mesi ad allenare i ragazzi quando ero in pensione, ma diciamo che l'allenatore dell'ACB no. Ho molto rispetto per cosa significa essere un allenatore professionista, cosa comporta soprattutto per le famiglie, se tornassi a casa arrabbiato e non ci fosse nessuno che mi sopporta a volte, non voglio nemmeno pensarci come se ne va un allenatore, che alla fine dipende dai suoi giocatori, dai risultati e che loro abbiano piena fiducia in lui. Quindi lo avevo, diciamo, un po' escluso, ma come direttore sportivo penso di aver trovato il mio spazio, dove posso sentirmi a mio agio alla guida di una squadra senza stare in panchina”

Ora che lo vedi dalla tua posizione, capisci meglio gli allenatori quando non ti hanno inserito o i direttori sportivi, che magari hanno deciso di non rinnovarti perché cercavano un cambiamento o una nuova direzione senza di te? le loro squadre? Sicuramente ti sei arrabbiato con loro più di una volta da giocatore.

“Senza dubbio, ma ho sempre cercato di mettermi nei panni degli altri, è una cosa che mi ha insegnato mio padre. Ha insistito molto sul fatto che se qualcuno prende una decisione cerca il meglio anche se all'inizio non lo capisce. Come dici tu mi ha fatto arrabbiare ma con il passare degli anni lo capisci meglio. Adesso sono dall'altra parte del tavolo e devo valutare altre cose, non solo capire questo o quel giocatore. Nel bene e nel male, ho dovuto e dovrò prendere decisioni difficili. E mi guardo indietro e sento che ad un certo punto qualcuno ha agito in malafede con me e cercherò di non farlo”

Dici che l'obiettivo che ti sei prefissato è la salvezza, ma le prime due vittorie e la buona competizione aumenteranno le aspettative. Starà a te e alla società mantenere giocatori, stampa e tifosi con i piedi per terra.

“La gente adesso è emozionata, in questo momento è difficile dire al tifoso 'calmi, la stagione è appena iniziata', l'importante è che noi responsabili della società ce l'abbiamo. Ma ho anche chiaro che, come club, siamo ambiziosi. E' così, gli avevo detto a inizio stagione 'non sappiamo quale sarà il nostro posto in campionato, vedremo dove ci metterà la concorrenza, ma facciamo una cosa, diamo tutto, più di uno'. cento per cento. E se a maggio il nostro posto sarà stato quello di mantenerci, allora sarà quello che meritiamo. Se arriviamo più in alto, allora siamo orgogliosi.' Che possiamo essere soddisfatti del lavoro e delle ambizioni che sviluppiamo in questi mesi”

Un'ultima cosa: normalmente gli allenatori, e ora tu e Himar Ojeda a Berlino come direttori sportivi, potrebbero avere l'obiettivo logico di tornare ad un certo punto nell'ACB.