Gevi Napoli Basket, Llompart: "Ebeling ha doti importanti e tanta fame di voler far bene"

La Generazione Vincente comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Michele Ebeling, ala di 205 cm, classe 1999.

Nato a Comacchio (Ferrara) il 3 gennaio 1999, e figlio di John, ex cestista statunitense, Michele “Tatu” muove i primi passi nel settore giovanile della Virtus Bologna per poi proseguire la sua crescita nella Vis 2008 Ferrara. Nella stagione 2016-2017 viene aggregato alla Dinamo Sassari con la quale debutta in Serie A e contemporaneamente disputa il campionato Under 18. Nell’estate 2017 si trasferisce in prestito a Cagliari, in Serie A2 dove colleziona 30 presenze e l’anno successivo a metà stagione viene ingaggiato da Cento.

Nella stagione 2021/22 si trasferisce ad Udine dove chiude il campionato di serie A2 con 4,2 punti e 2,6 rimbalzi a partita. Nella scorsa stagione è stato protagonista con l'Urania Milano dove ha terminato la stagione con la media di 7 punti a partita, e 4,1 rimbalzi.

Dichiarazione Pedro Llompart Responsabile Area Tecnica Sportiva