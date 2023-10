Gevi Napoli Basket in campo alle 12 contro Milano, coach Milicic: "Eccitati di ospitare i Campioni d'Italia davanti ai nostri tifosi"

Esordio in casa in campionato per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta, nella seconda giornata del campionato di Serie A, i Campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano. L’incontro si disputerà alle ore 12:00 al PalaBarbuto.

Entrambe le squadre hanno vinto la gara di esordio in campionato. La Gevi Napoli Basket è reduce dal successo in trasferta contro il Banco Sardegna Sassari, mentre i Campioni d’Italia hanno superato Treviso. Nella prima gara di Eurolega giocata venerdì sera in Turchia, la EA7 Emporio Armani Milano è stata battuta dopo un tempo supplementare dal Fenerbahce. Arbitreranno l’incontro: Lorenzo Baldini, Mark Bartoli, Giulio Pepponi.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Gevi Napoli Basket:

“Affrontiamo i Campioni d’Italia, squadra di Eurolega ricca di campioni e con un grande allenatore. Non potevamo aspettarci in casa un esordio migliore. Siamo consapevoli delle loro forza, possiedono tante armi, possono mettere in campo diversi quintetti, e giocare anche con tre lunghi contemporaneamente. Sarà per noi un altro test molto importante, anche perché lo affrontiamo davanti alla nostra gente. È la prima volta che giochiamo in casa, e siamo molto eccitati di ricevere davanti ai nostri tifosi, una formazione così forte ed importante come Milano”.

Prima dell’inizio della partita sarà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo della recente scomparsa di Mirko Novosel, Tonino Zorzi e Brandon Hunter.

Durante l’intervallo della gara sarà premiata la formazione di pallanuoto Under 16 Campione d’Italia del Circolo Nautico Posillipo.

I cancelli del PalaBarbuto saranno aperti alle ore 10:30.

La gara Gevi Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.

Gli abbonati che non hanno potuto ancora effettuare il ritiro dell’abbonamento, potranno farlo domenica mattina 8 ottobre, presso il botteghino Lato Piscina Scandone, dalle ore 10:30.

Si ricorda infine che i biglietti acquistati dai tifosi per la gara annullata Gevi Napoli Basket – Vanoli Cremona, saranno validi per la partita contro la EA7 Emporio Armani Milano Olimpia Milano per lo stesso posto e settore. Per i tifosi in possesso del suddetto biglietto basterà presentare il tagliando acquistato al botteghino domenica 8 ottobre.