Gevi Napoli Basket, domani sera la trasferta a Sassari nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, il Banco di Sardegna Sassari. L’incontro si disputerà alle ore 20:30 al PalaSerradimigni di Sassari.

Gli azzurri, dopo la splendida vittoria ottenuta al PalaBarbuto contro Trento, sono attesi da una sfida davvero impegnativa contro la formazione sarda, da anni ormai ai vertici del basket nazionale ed internazionale. La squadra di Coach Piero Bucchi è reduce dal prezioso successo ottenuto nell’ultimo turno sul campo della Bertram Tortona mentre in settimana è arrivata la sconfitta in BCL contro i francesi del Dijon. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica a quota 8 punti, 4 vittorie e 6 sconfitte.

Due gli ex della gara. Il coach della squadra sarda Piero Bucchi ha allenato a Napoli per ben 4 stagioni. Inoltre nella Dinamo gioca Massimo Chessa, la guardia sassarese ha giocato con la squadra partenopea nella stagione 2019-2020 in Serie A2, campionato interrotto a causa dell’emergenza Covid.

Arbitreranno l’incontro Michele Rossi (Anghiari), Martino Galasso (Siena), Silvia Marziali (Roma).