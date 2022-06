Gevi Napoli Basket, domani al PalaBarbuto la presentazione della prossima campagna abbonamenti

La Gevi Napoli Basket comunica che domani, martedi 21 giugno 2022, alle ore 12:00 presso la Sala Stampa del PalaBarbuto, nell'ambito della conferenza stampa congiunta tra il Napoli Basket, e la Geko PSA Partenope Sant'Antimo di presentazione del progetto che prevede la gestione condivisa delle squadre che disputeranno il prossimo Campionato Under 19 Eccellenza e quello di Serie C Gold, il Presidente Federico Grassi illustrerà i dettagli della campagna abbonamenti della Gevi Napoli Basket per il prossimo campionato di Serie A 2022/2023.