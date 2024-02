Gevi Napoli Basket, coach Milicic: "Abbiamo fatto qualcosa che la città di Napoli ricorderà per sempre"

La Generazione Vincente Napoli Basket è nella storia. La squadra di Milicic dopo 18 anni si aggiudica la finale di Coppa Italia superando i campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 72-77, ed alza la Coppa con merito dopo l’emozionante e meravigliosa avventura vissuta a Torino. La squadra di Milicic, dopo aver superato nei quarti di finale la capolista del campionato di serie A Germani Brescia, e battuto all’over-time in semifinale la UnaHotels Reggio Emilia, ha sconfitto in finale anche i campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano.

Le dichiarazioni di Coach Igor Milicic:

“Abbiamo fatto qualcosa che la città di Napoli ricorderà per sempre. E’ un successo anche per i nostri tifosi e per la nostra società . E’ stato un grande traguardo per la squadra.”