Stasera Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro, Buscaglia: "Vogliamo chiudere bene davanti ai nostri tifosi"

Ultima partita della stagione per la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A, la Carpegna Prosciutto Pesaro. Il match sarà disputato al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 20,45.

Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro, lo sponsor

Serea sarà il match sponsor della gara Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro. L’azienda, per festeggiare il traguardo della permanenza in Serie A, ha scelto di condividere con tutti gli sponsor del Napoli Basket gli spazi comunicativi della gara.

Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro, il prepartita

Dopo la splendida vittoria di Bologna che ha permesso agli azzurri di conquistare la salvezza, la formazione di Coach Buscaglia vuole concludere nel migliore dei modi il campionato per salutare e ringraziare il pubblico napoletano che, anche quest’anno, ha sostenuto la Gevi Napoli Basket.

La Carpegna Prosciutto Pesaro, dopo uno straordinario girone di ritorno, cercherà al PalaBarbuto una vittoria fondamentale per la qualificazione playoff. La formazione di Coach Luca Banchi infatti, nonostante l’ultima sconfitta interna con Venezia, occupa l’ottavo posto in classifica con Trieste, vantando però il confronto diretto a favore.

Nella gara d’andata, disputata alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, successo della Gevi sui marchigiani per 100 ad 83. Jason Rich, con 24 punti, fu il miglior realizzatore degli azzurri.

Arbitreranno l’incontro Lorenzo Baldini (Firenze), Christian Borgo (Grumolo delle Abbadesse), Sergio Noce (Latina).

Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro, dichiarazione Buscaglia

“E’ l’ ultima partita in casa, davanti al nostro pubblico che ci ha sempre dato spinta e forza, standoci sempre vicino. Vogliamo vincere, per migliorare la nostra posizione, per chiudere nel migliore dei modi il campionato, per dare continuità dopo aver raggiunto la salvezza. Sono sicuro che daremo il massimo. Giochiamo contro una squadra che ha lavorato davvero bene in questo campionato. Pesaro ha dimostrato quadratura, crescendo nei singoli e nel sistema di gioco. Servirà grande attenzione, cura e presenza, sia mentale che tecnica"

Biglietti Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara del PalaBarbuto.

In occasione della sfida con la Carpegna ProsciuttoPesaro, per festeggiare la salvezza e salutare i protagonisti di questa prima stagione in Serie A, la società ha promosso prezzi popolari con il settore unico a 5 Euro e l’iniziativa dedicata agli “Amici” degli abbonati.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito https://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 18,30.

All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2.

Dove vedere Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro in tv

La Gara Gevi Napoli Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 ed in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale.

