Final Eight Coppa Italia, la Gevi Napoli Basket si qualifica se... tutte le combinazioni

Al termine del penultimo turno del girone d'andata, restano cinque le squadre aritmeticamente qualificate alla Frecciarossa Final Eight 2024: Germani Brescia, Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trentino, Virtus Segafredo Bologna e UNAHOTELS Reggio Emilia. In lizza c’è anche la GeVi Napoli Basket, impegnata contro Venezia domenica 7: per gli azzurri sarà Final Eight sicura in caso di vittoria, in caso di sconfitta ci sono due combinazioni che la vedrebbero eliminata.

Gli ultimi tre posti per la Coppa Italia in programma al PalaOlimpico di Torino dal 14 al 18 febbraio 2024 verranno definiti nel prossimo weekend di campionato.

Al termine della 14ª giornata della Serie A UnipolSai 2023/24, si conferma il duo di testa Umana Reyer Venezia - Germani Brescia con un record di 11-3, seguito dalla Virtus Segafredo Bologna con 20 punti in classifica.

Al 4° posto in solitaria c'è la Dolomiti Energia Trentino con un record di 9-5 seguita dal trio a 16 punti composto da Generazione Vincente Napoli Basket, EA7 Emporio Armani Milano e UNAHOTELS Reggio Emilia.

Con un record di 7-7, invece, si trovano la Vanoli Basket Cremona, la Givova Scafati Basket e l'Estra Pistoia. Alle loro spalle ci sono quattro squadre a quota 10 punti: Bertram Derthona Tortona, Openjobmetis Varese, Carpegna Prosciutto Pesaro e Banco di Sardegna Sassari.

Gli ultimi due posti sono occupati dalla NutriBullet Treviso Basket (record 4-10) e il fanalino di coda Happy Casa Brindisi, fermo ad un record di 2-12.

Di seguito tutte le ipotesi di parità in vista dell'ultima giornata del girone d'andata.

A causa dello scontro diretto tra Trento e Milano le ipotesi a 18 punti devono contenere entrambe le squadre o nessuna delle due

18 DOLOMITI ENERGIA – EA7 EMPORIO ARMANI – GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS

4 EA7 Emporio Armani

5 Dolomiti Energia

6 UNAHOTELS

7 Generazione Vincente

18 DOLOMITI ENERGIA – EA7 EMPORIO ARMANI – GENERAZIONE VINCENTE

Milano vincente con scarto da 1 a 4 punti contro Trento

4 Dolomiti Energia

5 Generazione Vincente

6 EA7 Emporio Armani

Milano vincente con scarto da 5 a 10 punti contro Trento

4 Generazione Vincente

5 EA7 Emporio Armani

6 Dolomiti Energia

Milano vincente con scarto superiore ai 10 punti contro Trento

4 EA7 Emporio Armani

5 Generazione Vincente

6 Dolomiti Energia

18 GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS

5 UNAHOTELS

6 Generazione Vincente

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 16 PUNTI

A causa dello scontro diretto tra Pistoia e Cremona le ipotesi a 16 punti devono contenere soltanto una delle due squadre

16 EA7 EMPORIO ARMANI – GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS – GIVOVA – ESTRA

5 UNAHOTELS

6 Givova

7 Estra

8 Generazione Vincente

9 EA7 Emporio Armani

16 EA7 EMPORIO ARMANI – GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS – GIVOVA – VANOLI

5 UNAHOTELS

6 Givova

7 Generazione Vincente

8 EA7 Emporio Armani

9 Vanoli

16 EA7 EMPORIO ARMANI – GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS – ESTRA

5 UNAHOTELS

6 Estra

7 Generazione Vincente

8 EA7 Emporio Armani

16 EA7 EMPORIO ARMANI – GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS – VANOLI

5 Generazione Vincente

6 EA7 Emporio Armani

7 UNAHOTELS

8 Vanoli

16 GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS – GIVOVA – ESTRA

6 UNAHOTELS

7 Givova

8 Estra

9 Generazione Vincente (eliminata)

16 GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS – GIVOVA – VANOLI

6 UNAHOTELS

7 Generazione Vincente

8 Vanoli

9 Givova

16 EA7 EMPORIO ARMANI – GENERAZIONE VINCENTE – ESTRA – GIVOVA

6 Givova

7 Estra

8 Generazione Vincente

9 EA7 Emporio Armani

16 EA7 EMPORIO ARMANI – GENERAZIONE VINCENTE – VANOLI – GIVOVA

6 Givova

7 Generazione Vincente

8 EA7 Emporio Armani

9 Vanoli

16 EA7 EMPORIO ARMANI – UNAHOTELS – VANOLI – GIVOVA

6 EA7 Emporio Armani

7 UNAHOTELS

8 Vanoli

9 Givova

16 EA7 EMPORIO ARMANI – UNAHOTELS – ESTRA – GIVOVA

6 UNAHOTELS

7 Givova

8 Estra

9 EA7 Emporio Armani

16 GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS – ESTRA

6 UNAHOTELS

7 Estra

8 Generazione Vincente

16 GENERAZIONE VINCENTE – UNAHOTELS – VANOLI

6 UNAHOTELS

7 Generazione Vincente

8 Vanoli

16 GENERAZIONE VINCENTE – EA7 EMPORIO ARMANI – ESTRA

6 Estra

7 Generazione Vincente

8 EA7 Emporio Armani

16 GENERAZIONE VINCENTE – EA7 EMPORIO ARMANI – VANOLI

6 Generazione Vincente

7 EA7 Emporio Armani

8 Vanoli

16 GENERAZIONE VINCENTE – GIVOVA – ESTRA

7 Givova

8 Estra

9 Generazione Vincente (eliminata)

16 GENERAZIONE VINCENTE – GIVOVA – VANOLI

7 Generazione Vincente

8 Vanoli

9 Givova

16 EA7 EMPORIO ARMANI – UNAHOTELS – VANOLI

6 EA7 Emporio Armani

7 UNAHOTELS

8 Vanoli

16 EA7 EMPORIO ARMANI – UNAHOTELS – ESTRA

6 EA7 Emporio Armani

7 UNAHOTELS

8 Estra

16 UNAHOTELS – GIVOVA - ESTRA

7 UNAHOTELS

8 Givova

9 Estra

16 UNAHOTELS – GIVOVA - VANOLI

7 UNAHOTELS

8 Vanoli

9 Givova

16 EA7 EMPORIO ARMANI – GIVOVA - ESTRA

7 Givova

8 Estra

9 EA7 Emporio Armani

16 EA7 EMPORIO ARMANI – GIVOVA – VANOLI

7 EA7 Emporio Armani

8 Givova

9 Vanoli

16 GENERAZIONE VINCENTE – ESTRA

7 Estra

8 Generazione Vincente

16 GENERAZIONE VINCENTE – VANOLI

7 Generazione Vincente

8 Vanoli

16 UNAHOTELS – ESTRA

7 UNAHOTELS

8 Estra

16 UNAHOTELS – VANOLI

7 UNAHOTELS

8 Vanoli

16 EA7 EMPORIO ARMANI – ESTRA

7 Estra

8 EA7 Emporio Armani

16 EA7 EMPORIO ARMANI – VANOLI

7 EA7 Emporio Armani

8 Vanoli

16 GIVOVA – ESTRA

8 Givova

9 Estra

16 GIVOVA – VANOLI

8 Vanoli

9 Givova

IPOTESI DI PARITA’ A QUOTA 14 PUNTI

A causa dello scontro diretto tra Pistoia e Cremona le ipotesi a 14 punti sono ininfluenti per la qualificazione alle Final Eight