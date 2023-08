Damyean Dotson alla Gevi Napoli Basket? Llompart svela l'identikit dell'ultimo obiettivo di mercato! | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Un direttore sportivo in pectore, Pedro Llompart. Ex giocatore, playmaker che ha dato ordine sui parquet di mezza Europa, adesso responsabile dell’area tecnica sportiva della Gevi Napoli Basket. L’abbiamo incontrato ieri pomeriggio al PalaBarbuto prima dell’allenamento a porte aperte a cui hanno assistito circa duecento tifosi che hanno voluto salutare la squadra, tra cui anche il portiere del Napoli Pierluigi Gollini. Mercato davanti a tutti, ma più in generale il punto della situazione ad un mese dall'inizio ufficiale della stagione.

Quali sono le sensazioni sul lavoro svolto finora?

“Sicuramente buone, siamo contenti della squadra che abbiamo costruito e del lavoro che stanno facendo i ragazzi dal primo giorno. Ci manca ancora un giocatore, stiamo guardando al mercato per trovare il tassello giusto che pensiamo possa rendere la squadra ancora più forte”

Com’è guardare il basket dietro la scrivania?

“La verità è che la sto vivendo in modo molto positivo, sembra che stia facendo il lavoro fatto da sempre. Alla fine la pallacanestro è quella lì: anche da playmaker dovevo capire cosa servisse alla squadra, dovevo parlare con l’allenatore. Mi sento comodo, sono felice e penso che insieme al ds Liguori stiamo facendo un buon lavoro”

Come procede il lavoro con coach Milicic?

“Bene, non sempre abbiamo le stesse opinioni ma è positivo: parliamo tanto dei giocatori, decidiamo su tante idee riguardanti gli acquisti e poi vediamo molti video e pensiamo come possano sposarsi tra di loro. L’esperienza è positiva”

È stato un mercato improntato più sulle certezze che sulle scommesse? Tanti giocatori hanno molta esperienza europea.

“Non saprei, è un mix perchè abbiamo cercato scommesse come Jaworski e preso giocatori che hanno la fiducia dell’allenatore come Sokolowski, poi ragazzi che conoscono già il campionato italiano. In più c’è esperienza internazionale, penso che abbiamo fatto un bel mix, il giusto che serviva per iniziare questo progetto”

Jacob Pullen nel ruolo di playmaker, lui di esperienza ne ha.

“Un giocatore con grande esperienza, forte, che non ha paura di tirare quando il tempo scade o quando la squadra se la gioca punto a punto. Ci serviva uno come lui, pensiamo che piacerà tanto ai tifosi perchè gioca una pallacanestro molto bella”

Manca un solo giocatore, qual è l’identikit?

“Serve uno che possa far canestro, che coinvolga gli altri giocatori. Abbiamo Sokolowski e Jaworski nonché Zubcic che hanno la necessità di avere uno che possa dargli palla al momento giusto. Pullen e De Nicolao possono portare avanti il possesso, ce ne serve uno in più e lo stiamo cercando con queste caratteristiche”

Sarà un giocatore già con conoscenza del basket europeo? Oppure aspetterete qualche altro giorno per l’occasione giusta?

“Dobbiamo aspettare un po’, abbiamo sul tavolo giocatori che hanno esperienza europea, altri che hanno giocato in America. Dipenderà da come andrà il mercato, davvero”

Si è fatto il nome di Damyean Dotson, guardia americana vista in Turchia al Gaziantepspor.

“È stato uno dei nomi sul tavolo, ma penso che abbia firmato in Cina ed ora non è disponibile”

Quanto si è divertito a fare il mercato, ora che è in un altro ruolo?

“Mi sono divertito tanto, ma è una responsabilità molto grande: sono stati due mesi di lavoro continuo senza riposo o pause, se dovevi parlare con gli Stati Uniti alle due del mattino lo facevi. È stato divertente sì, ma vogliamo fare in modo che la gente sia orgogliosa del Napoli Basket”

Era sugli spalti per Napoli-Sassuolo, com’è andata?