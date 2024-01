Biglietti GeVi Basket Napoli-Pesaro in vendita, prezzi e dettagli

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che dal 4 gennaio dalle ore 12:00 saranno in vendita i tagliandi per assistere alla partita, valida per la 1° giornata del girone di ritorno di Serie A, tra Generazione Vincente Napoli Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma Domenica 14 Gennaio 2024 alle ore 18:30 al Fruit Village Arena PalaBarbuto.

Questi i prezzi ed i settori in vendita

TRIBUNA CENTRALE: € 35,00, RIDOTTO € 25,00

TRIBUNA LATERALE: € 25,00, RIDOTTO € 20,00

CURVA: € 20,00, RIDOTTO € 15,00

GRADINATA: € 15,00, RIDOTTO € 10,00

I tagliandi sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket. Per maggiori informazioni è possibile inviare un'email a biglietteria@napolibasket.eu.