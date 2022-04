Basket e inclusione, ad Ischia in campo atleti normodotati e ragazzi speciali: "Sono un esempio da seguire"

Sport e inlcusione sono temi molto importanti a livello sociale. Ecco che da Ischia arriva uno straordinario inno allo sport e all'inclusione, con una nuova disciplina sportiva: si tratta del "baskin". Come riportato da Repubblica Napoli, è uno sport che prevede che giochino insieme, nella stessa squadra, normodotati e ragazzi con disabilità: in questo sport ci sono dieci regole ad hoc, le quali consentono a ognuno di poter essere determinante ai fini della vittoria finale.

L'Ischia Baskin, nata dalla Cestistica Ischia, ha battuto il Baskin Insieme di Napoli, ipotecando il passaggio alla fase interregionale in Toscana (domenica c'è però la sfida con i salernitani del "Il Sentiero di Sant'Arsenio"), la gioia è stata incontenibile.

Nella foto l'esultanza insieme di Vincenzo e Biagio. Quest'ultimo ha iniziato a giocare a basket che aveva quattro anni, ora ne ha 19 e tutti, attorno a lui, sanno che ha un talento naturale. Ha anche la sindrome di Down, certo, ma è un piccolo dettaglio cui nessuno fa caso. Con lui, in squadra, ragazzi che soffrono di disturbi dello spettro autistico. Sorridono, tirando a canestro. E anche il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha assistito alla partita nella palestra Sogliuzzo, una festa di sport per tutti.

"Una mattinata emozionante. - commenta - Amore, senso di squadra, inclusione sono gli ingredienti magici che hanno affascinato me e i tanti spettatori accorsi all'evento sportivo. Il baskin si afferma sempre più come esempio civile di inclusione reale da seguire nella vita quotidiana. Questi ragazzi sono un esempio di inclusione reale da seguire anche nella vita di tutti i giorni".

In allegato l'immagine della squadra di Napoli Baskin Insieme.