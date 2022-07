Accordo Gevi Napoli Basket-MSC Crociere, il managing director Massa: "Ambiziosi traguardi per gli anni a venire"

MSC Crociere e Napoli basket scenderanno in campo insieme per la stagione sportiva 2022/2023. MSC Crociere sarà quindi Top Sponsor del Napoli basket per la prossima stagione sportiva e che vedrà la squadra partenopea disputare il campionato di Serie A/1.

L’accordo, che prevede la presenza del logo di MSCCrociere sulla nuova maglia della squadra, è stato presentato a bordo di MSCSeaview, a Napoli, con la partecipazione del ManagingDirector di MSCCrociere Leonardo Massa e i patron del Napolibasket Alfredo Amoroso, Federico Grassi e Francesco Tavassi.

L’iniziativa nasce dalla volontà di MSCCrociere di essere presente con il proprio logo ai massimi livelli del mondo dello sport nazionale e internazionale, affiancando, al contempo, le eccellenze sportive a livello locale, nazionale e internzaionale.

“La partnership siglata con il Napoli basket rappresenta per MSC un tassello importante per la presenza della Compagnia nel mondo dello sport ai massimi livelli. Il Napoli basket è un’importante realtà sportiva della città di Napoli e a livello nazionale ed internazionale. La compagine cestistica ha in programma il raggiungimento di ambiziosi traguardi per gli anni a venire ed è questo uno dei valori che condividiamo: lavorare in team per raggiungere grandi obiettivi come ha fatto il Napoli basket e come ha fatto MSC Crociere in questi anni. Grazie alla tenacia e all’ambizione, oggi MSC Crociere è il terzo brand di crociere più grande del mondo, nonché leader del mercato in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Africa meridionale, con una quota di mercato e una capacità di trasporto superiore a qualsiasi altro player. Siamo contenti che il nostro logo sia presente sulla maglia della squadra napoletana che intendiamo accompagnare nel suo percorso di crescita sportiva”, ha affermato Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere.