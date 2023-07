Ritiro SSC Napoli a Dimaro, per l'ultimo allenamento si gioca a calcio-tennis! Sfida avvincente con i calciatori del Napoli che si sono divertiti a sfidarsi in una lunga sessione di calcio tennis, durante la quale si è messo particolarmente in mostra Karim Zedadka. Il giovane calciatore del Napoli si è esibito in una splendida rovesciata che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli qui a Dimaro.