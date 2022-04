"Vergognatevi, vergognatevi!". Empoli-Napoli, ultras partenopei furiosi a fine gara [VIDEO]

Napoli Calcio-“Vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi”: è questo il coro intonato dagli ultras partenopei in trasferta ad Empoli sotto la pioggia.

Empoli-Napoli, il coro degli ultras a fine partita

Un solo ma semplice e chiarissimo concetto che esprime tutto il disappunto - per non dire di peggio - di una tifoseria che, ancora una volta, ha fatto chilometri per vedere quella maglia onorata in campo. Invece in scena è andato un vero scempio con un atteggiamenot inollerabile che va a tratti anche oltre il campo stesso.

