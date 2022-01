Napoli Calcio - “Aggiungiti in famiglia. Un’offerta che non puoi rifiutare”. E’ questo il motto utilizzato dal Toronto nell’Insigne-day per la campagna abbonamenti della prossima stagione già avviata per l’occasione. I tifosi canadesi, infatti, stanno già ricevendo l’invito. L'entusiasmo è alle stelle nell'ambiente in vista di luglio.