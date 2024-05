Una delle prime missioni del nuovo allenatore del Napoli? Rispolverare Raspadori, alzare quella percentuale del 39%

Conte o non Conte, Giacomo Raspadori cercherà maggiore spazio: 14 volte dal 1’ in Serie A quest’anno, subentrato in 23 occasioni. Lo scorso anno? 10 volte titolare, entrato a partita in corso in altre 16. Siamo a 24 match su 63, il 38% delle partite di campionato.

Nuovo allenatore Napoli, obiettivo rilanciare Raspadori

Considerando anche le altre competizioni, la somma dice 32 su 82: il 39%, un po’ poco considerando la somma spesa da Aurelio De Laurentiis per acquistarlo dal Sassuolo. Servirà un allenatore in grado di dargli più certezze, in un modulo diverso. Perchè Raspadori, messo così, poco può fare. L’ha spiegato anche Calzona ieri:

"Simeone-Osimhen non sono compatibili, cercano la profondità. Con Raspadori giochiamo in due dietro e perdiamo tanto, poi abbiamo esterni come Kvaratskhelia e Politano che sono prettamente offensivi e non centrocampisti esterni che hanno fase difensiva per il 4-2-3-1"

Una delle prime missioni del nuovo allenatore? Recuperare Raspadori, dargli nuova forma, una certa continuità.