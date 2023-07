Ritiro Napoli - Ultimo giorno di ritiro per la SSC Napoli a Dimaro! Finisce oggi il ritiro 2023 in Val di Sole, con il Napoli che stamattina svolge l'ultimo allenamento sul campo di Carciato prima di ripartire alla volta di Napoli. I calciatori hanno salutato i tifosi presenti sugli spalti e si sono scattati una foto di gruppo per immortalare la scena e conservare il ricordo di questo ritiro.