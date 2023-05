Ultimissime Udinese-Napoli - Cresce l’attesa in vista del match della Dacia Arena di stasera che potrebbe consegnare ufficialmente il terzo scudetto azzurro. Diversi tifosi partenopei, a pranzo in pieno centro a Udine, hanno fatto partire cori pro partenopei in vista della partita che può segnare la storia. Del resto basta un punto. Clicca sul play in basso per vedere le immagini.