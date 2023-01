Turris-Juve Stabia, il derby del Liguori finisce 1-1: a Maniero risponde subito Caldore

Turris-Juve Stabia è un derby sentitissimo dalle due tifoserie che apre per le due squadre l’anno 2023. Una gara importante per motivi opposti con la Turris che propone il quarto allenatore della stagione dopo Canzi, Padalino e Di Michele mentre per le Vespe di Colucci l’imperativo è vendicare la brutta sconfitta interna dell’andata e consolidare il quarto posto.

I TEMI DI TURRIS-JUVE STABIA.

Gaetano Fontana, neo allenatore della Turris, fa il suo esordio sulla panchina corallina contro la Juve Stabia in cui lui è stato sia calciatore che allenatore. Una vera e propria sfida contro il suo passato quindi per il tecnico calabrese che a Castellammare sfiorò la Serie B soprattutto da calciatore con la finale playoff del 13 giugno 1999 persa inopinatamente contro il Savoia.

Fontana contro la Juve Stabia vuole innanzitutto capire in che stato si trova la sua Turris, reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4 gare e soprattutto peggior difesa del campionato con 37 gol subiti e che con lui cambierà anche modulo tattico passando dal 3-5-2 di Di Michele al suo consueto 4-3-3. Squalificato l’ex Contessa in casa Turris.

Fontana vuole una vedere in campo una Turris che sappia vestire i panni della squadra che deve prima di tutto lottare per evitare i playout anche se l’organico della squadra faceva pensare a un campionato ben diverso.

Dal canto suo la Juve Stabia, che ha visto partire verso il Monterosi Tuscia l’attaccante Vincenzo Della Pietra, non ha particolari problemi di formazione ed approccia il derby di Torre del Greco con l’obiettivo se possibile di cancellare e vendicare la brutta sconfitta dell’andata al Menti.

Per Colucci la sfida con la Turris è una gara che si prepara da sola anche perchè i calciatori conoscono l’importanza della sfida per la tifoseria locale che considera questa gara come “la partita” in senso assoluto.

La gara sarà diretta dal sig. Claudio PETRELLA della sezione di Viterbo che è al suo quinto anno in Serie C. Petrella, sarà coadiuvato da: Lorenzo GIUGGIOLI della sezione di Grosseto, assistente numero uno; Franck Loic NANA TCHATO della sezione di Aprilia, assistente numero due; Fabrizio PACELLA della sezione di Roma 2, quarto ufficiale.

FORMAZIONI UFFICIALI TURRIS-JUVE STABIA.

TURRIS (4-3-3): Perina; Boccia, Di Nunzio, Frascatore, Vitiello; Ardizzone (Acquadro dal 35° s.t.), Franco, Haoudi (Zampa dal 43° s.t.); Stampete (Gallo dal 1° s.t.), Maniero (Longo dal 46° s.t.), Ercolano.

A disposizione: Donini, Fasolino, Acquadro, Nocerino, Invernizzi, Aquino, Finardi, Zampa, Gallo, Longo.

Allenatore: sig. Gaetano Fontana.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci (Gerbo dal 43° s.t.); Guarracino (Bentivegna dal 40° s.t.), Zigoni (Santos dal 17° s.t.), Pandolfi (D’Agostino dal 17° s.t.).

A disposizione: Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Carbone, Gerbo, Maselli, Bentivegna, Cinaglia, Silipo, Erradi, Picardi, D’Agostino, Vimercati, Peluso, Santos.

Allenatore: sig. Leonardo Colucci.

Angoli: 10-1

Ammoniti: 39° Scaccabarozzi (J), 39° Boccia (T), 10° s.t. Mignanelli (J), 12° s.t. Pandolfi (J), 15° s.t. Maniero (T), 15° s.t. Fontana (T), 24° s.t. Franco (T), 34° s.t. Ercolano (T)

Espulsi:

Spettatori: 1.329 spettatori presenti al Liguori di Torre del Greco.

PRIMO TEMPO TURRIS-JUVE STABIA.

4° Turris subito pericolosissima nel derby del Liguori: cross dalla fascia sinistra di Ercolano per Maniero che colpisce di testa a due passi da Barosi con la palla che termina di poco alta sulla traversa.

11° Azione ben orchestrata dalle Vespe: lancio di Scaccabarozzi per Guarracino che di sinistro mette al centro per Pandolfi che non si riesce a liberare dell’avversario.

12° Juve Stabia vicinissima al gol del vantaggio: scambio ravvicinato tra Zigoni, Scaccabarozzi e Pandolfi che in diagonale di sinistro va vicinissimo alla rete.

14° Ardizzone dal limite, rasoiata che trova pronto alla parata Barosi.

25° Stampete si libera bene sulla destra e va al tiro, para a terra Barosi.

27° Turris travolgente sulla propria fascia sinistra: Haoudi va ad un cross che attraversa tutta l’area di rigore senza essere toccata da nessuno.

28° Ercolano serve un ottimo assist a Stampete che tutto solo davanti a Barosi si fa parare la battuta a rete. Parata miracolosa di Barosi.

32° Juve Stabia che reagisce alle pressanti iniziative della Turris: da Scaccabarozzi a Guarracino che di sinistro impegna Perina in una non facile parata a terra.

33° Cross dalla sinistra di Mignanelli per la testa di Pandolfi che la angola bene ma che non trova la rete alla sinistra di Perina.

36° Ardizzone approfitta di uno svarione di Scaccabarozzi sulla fascia destra per andare al tiro e sfiorare la rete.

39° Ammoniti Scaccabarozzi e Boccia per un principio di rissa in campo.

43° Gran tiro di Franco dal limite e ottima parata di Barosi che mette in angolo.

45° Finisce a reti bianche il primo tempo di un derby molto acceso. Turris che è andata più vicina al gol rispetto alle Vespe e che ha impensierito la Juve Stabia soprattutto sugli esterni offensivi, Stampete a destra ed Ercolano a sinistra che ha messo in grande difficoltà Maggioni soprattutto per le continue sovrapposizioni di Haoudi e Vitiello a supporto di Ercolano. Molti pericoli dalla fascia sinistra della Turris ma la difesa gialloblè ha tenuto bene con un grande Barosi ancora una volta in grande evidenza.

SECONDO TEMPO TURRIS-JUVE STABIA.

3° Turris in vantaggio: cross di Ercolano dalla fascia destra per la testa di Haoudi che fornisce un ottimo assist di testa a Maniero che in rovesciata realizza un fantastico gol portando in vantaggio i corallini.

5° Immediato pareggio della Juve Stabia: cross di Berardocco su punizione battuta dalla fascia sinistra e colpo di testa di Caldore che mette in rete di testa battendo Perina.

10° Ammonito Mignanelli per la Juve Stabia.

12° Ammonito Pandolfi.

15° Ammoniti Maniero e Fontana della Turris per proteste.

21° Turris ancora una volta pericolosa: cross dalla sinistra per la testa di Maniero e grandissima parata di Barosi ancora una volta.

23° Juve Stabia pungente di rimessa: da Santos a Mignanelli che entra in area e fa partire un sinistro che sibila vicino al palo.

24° Ammonito Franco per la Turris per fallo su D’Agostino al limite.

32° Maniero si libera bene in area della Juve Stabia e va al tiro con palla sull’esterno della rete.

34° Ammonito Ercolano della Turris per proteste.

45° Occasione gol divorata da D’Agostino: perfetta discesa sulla sinistra di Mignanelli e cross al centro per l’ex Napoli Primavera che però tutto mette sul fondo a due passi da Perina.

Al termine del match sono intervenuti in conferenza stampa i due tecnici, Gaetano Fontana per la Turris e Leonardo Colucci per la Juve Stabia.

Fontana: “Ho pregato i ragazzi di fare una prestazione per cercare il risultato contro una grande squadra. Per larghi tratti della gara abbiamo fatto una grande gara considerando il momento e l’importanza della gara. Qualche errore di gioventù ci sta ma lo perdoniamo. Temevo la Juve Stabia perché sviluppava un buon gioco. Conosco il mister Colucci e so quanto è importante il suo lavoro. Il nostro lavoro non ha fatto esprimere bene la Juve Stabia. Ho detto a Ercolano che deve ancora crescere e ha un futuro importante. Noi giochiamo con gli under ma avere un giovane importante come lui è un valore aggiunto in più per noi”.

Colucci: “Abbiamo commesso un po’ di errori. Siamo venuti spesso meno sulle seconde palle. Perdendo i duelli individuali si va in difficoltà. Non era facile perché sapevamo del cambio di allenatore della Turris che è sempre un’incognita in molti casi. Abbiamo avuto anche qualche azione nel secondo tempo per portarla a casa ma mi tengo stretto il punto. La reazione dopo il gol mi è piaciuta ma va bene così perché era una gara con incognita. Qualche errore di troppo che dovremo correggere c’è stato comunque”.

A cura di Natale Giusti.