Tiki Taka in onda sempre più tardi, Chiambretti protesta fingendo di dormire

Su Italia 1 è andato in onda lunedì sera l’appuntamento del Viaggio della Musica, che ha spinto Tiki Taka a partire oltre la mezzanotte. Scenario che sta creando diversi malumori, messi in scena lunedì sera – seppur con ironia – da Piero Chiambretti. A riportare la notizia è TvBlog.it

Lo start è infatti avvenuto col conduttore steso addormentato su una brandina, posta al centro dello studio. Avvisato dalla regia, Chiambretti ha aperto gli occhi: “Scusate, siamo in onda? Che ore sono? Le sette? E’ quasi ora di colazione. Ho visto Sassuolo-Juventus, poi mi sono appisolato. Ho avuto un incubo, che segnava Kean, ma non credo. Ah sì? Quindi era la realtà”.

L’avvio ritardato ha ridotto corposamente la durata del programma, che ha perso per strada quasi una mezz’ora. Per non parlare del traino assai deludente consegnato a Chiambretti dallo show musicale realizzato sulla Msc Crociere, fermatosi ieri sera al 2,7% di share.