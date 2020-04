Sky lancia lo sconto per gli abbonati, ma il sito per richiederlo si blocca per le troppe richieste

Notizie calcio - Con il calcio e il resto dello sport fermi (anche la Serie A), Sky ha deciso di venire incontro ai propri clienti, offrendo uno sconto a tutti coloro che abbiano sottoscritto un abbonamento ai pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport.

Sky

Sky, sconto per gli abbonati Sky Sport e Sky Calcio

Uno sconto disponibile per chiunque abbia sottoscritto entrambi gli abbonamenti, ma anche per chi abbia solamente uno dei due pacchetti. La riduzione è valida sia per gli abbonati via satellite, sia per gli abbonati Sky Digitale Terrestre e viene applicata sulla rata mensile fino al 31 maggio 2020.

A seconda dei pacchetti, cambia solamente l’entità della scontistica:

Sky Sport+Sky Calcio: 15,20 euro di sconto

Sky Sport: 7,60 euro di sconto

Sky Calcio: 7,60 euro di sconto

Ma come ottenere lo sconto Sky Calcio e Sport? Per avere questo sconto è necessario che sia il cliente ad attivarsi direttamente. L’utente ne può fare richiesta attraverso una procedura online sul sito di Sky nella sezione "Fai da Te". Peccato che da ieri la sezione sia off limits a causa dell'elevato traffico di utenti che stanno provando ad accedervi.

Da ieri pomeriggio, una volta effettuato l'accesso alla pagina, o si viene reindirizzati ad una pagina di errore o a questa pagina di cortesia: