Sky - Colloquio Gattuso-squadra a Castel Volturno, i giocatori continuano a crederci

I colleghi di Sky Sport 24 riportano le ultime notizie in merito a quanto accaduto oggi a Castel Volturno:

"Mai un rendimento così basso negli ultimi anni per il Napoli. Gattuso e la squadra hanno individuato dei segnali per crederci. La squadra è alla ricerca di certi equilibri, gli azzurri hanno tenuto il campo per gran parte della partita. Il Napoli ha un'anima, a quello si è aggrappato Gattuso per ripartire. Il calendario non è dei migliori. In una situazione così delicata, c'è voglia di ripartire e di farlo insieme: questo il tema della chiacchierata negli spogliatoi. Il momento è quello che è ma la squadra continua a crederci. La squadra si allenerà tutti i giorni fino alla gara contro la Lazio".