Napoli Calcio - “Sei contento di essere tornato a Napoli e nel tuo stadio?”. E' stata questo il quesito posto da Decibel Bellini a Ezequiel Lavezzi sul palco del Maradona per l'evento Joseph Capriati & Friends. Il Pocho, come evidenzia lo stesso speaker, risponde con gli occhi lucidi in virtù del mix di emozioni. Segue poi l'urlo stile goal e il coro dei napoletani entusiasti nel rivedere il loro vecchio beniamino. Clicca sul play in basso per vedere.