Notizie Calcio Napoli - Guerriglia urbana in pieno centro storico a Napoli stanotte, tra piazza Dante e via Roma si è scatenata infatti una serie di scontri tra ultras dell’Union Berlino e la Polizia che li stava scortando. Danni anche per i negozianti della zona che questa mattina si sono risvegliati così. Clicca sul play in basso per vedere le immagini.