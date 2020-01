Sconcerti: "Fabian Ruiz è stata una vera fregatura per il Napoli, è scomparso" [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - "Fabian Ruiz è stata una vera fregatura per il Napoli", è questo il verdetto di Mario Sconcerti durante 'Il bello del calcio' a Canale 21. "Mentre Allan e Zielinski che sono fior di mezzale - prosegue il giornalista, mancava il trequartista perché Ancelotti voleva fare il 4-2-3-1. Infatti aveva chiesto James Rodriguez in estate. Quando poi non è arrivato, pensava che quello che si avvicinasse di più fosse Fabian. Lo spagnolo invece è scomparso. Il primo grande vuoto del Napoli quest'anno, che ha poi ha iniziato ad aprire tutti gli altri, è stato proprio Fabian". Clicca sul play in basso per vedere il dibattito.