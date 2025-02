Notizie Sanremo - Siparietto di Rose Villain e Diletta Leotta a DAZN all'insegna del tormentone "si 'na pret". La giornalista ripete la citazione diventata virale in queste ore e la cantante fa lo stesso apprezzamento: "Pure tu". Clicca sul play in basso per vedere.

Sanremo 2025, Rose Villain e Diletta Leotta scherzano su "si 'na pret"

Per la concorrente di Sanremo 2025 alla fine c'è anche un regalo da parte di DAZN. Clicca sul play per vedere le immagini della piattaforma streaming.